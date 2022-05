Elon Musks køb af Twitter er sat på pause

Elon Musks køb af Twitter er midlertidigt sat på pause.

Det skriver den amerikanske erhvervsmand på det sociale medie.

Musk henviser til en artikel, der handler om, at Twitter har estimeret, at falske profiler udgør mindre end fem procent af de daglige brugere på mediet.

Estimatet dækker over aktiviteten i første kvartal i 2022. I den periode har der været 229 millioner brugere på mediet.

Twitter har tidligere oplyst, at selskabet ser flere udfordringer, før handlen med Musk kan endelig lukkes. Det handler blandt andet om, hvorvidt annoncører vil fortsætte med at bruge penge på Twitter.

Musk har tidligere sagt, at en af hans prioriteter vil være at fjerne såkaldte 'spambots' fra Twitter. Spambots kan beskrives som profiler, der ikke bruges til normalt brug af en person, men som i stedet kun ønsker at sprede et budskab om et eller andet - også kendt som spam.

- Twitter-handel midlertidigt sat på pause og afventer detaljer, der kan understøtte beregninger, der viser, at falske profiler faktisk repræsenterer mindre end fem procent af brugerne, skriver Musk i sit tweet.

Efter Musks tweet står Twitter-aktien til store fald. Nogle få timer før det amerikanske aktiemarked åbner, liger aktien til et fald på 16 procent. Det vil skære små 40 milliarder kroner af selskabets markedsværdi.

Det er lidt mindre end tre uger siden, at det kom frem, at Musk og Twitter havde indgået en købsaftale. Aftalen betød, at Musk ville købe Twitter for en pris på mere end 300 milliarder kroner.

Nu er der så med tweetet fra Musk skabt usikkerhed om den store aftale.

Det er dog ikke sikkert, om han i sidste ende kan ende med at trække sig helt fra handlen. Det vurderer aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen.

- Det kan godt blive svært, hvis det er sådan, at han allerede har afgivet et pligtmæssigt tilbud.

- For inden han har gjort det, så har han skullet se på, hvad det er for nogle forudsætninger, der ligger til grund.

- Og hvis han ikke har undersøgt det ordentligt, så har han svært ved at trække sig igen, siger Jacob Pedersen.