Elsker at løbe nøgen: - En af mine yndlingsting

Alison Brie er aktuel i filmen 'Somebody I Used to Know', som hun selv har skrevet med sin mand, Dave Franco, og som hun selv spiller en af hovedrollerne i.

Hendes karakter, Ally, løber i en scene i filmen nøgen rundt på en golfbane, og det er faktisk noget, som hun har taget ud af sit eget liv. Det fortæller hun til People.

- På CalArts (California Institute of the Arts, red.) var jeg en flittig streaker (nøgenløber, red.), og selv i mit voksne liv synes jeg, at det er yderst morsomt. Jeg er meget komfortabel ved at være nøgen. Jeg elsker streaking, og det får mig til at grine. Jeg tænker også, at det får andre til at grine. Det er en af mine yndlingsting, siger hun.

Alison Brie og Dave Franco har været sammen siden 2012. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Hendes mand, Dave Franco, har det dog ikke helt på samme måde.

- Jeg har brugt år på at få at få Dave til at acceptere, hvor godt jeg har det med nøgenhed. Han har det fint med, at jeg er nøgen i vores hjem, men han er imod det i offentligheden, siger hun.

40-årige Alison Brie fortæller, at hun sidst kastede sig ud i en omgang nøgenløb var i de år, hvor hun optog serien 'Glow', som blev sendt i 2017 til 2019.

Alison Brie er især kendt fra tv-serien 'Community', hvor hun spillede Annie Edison, og 'Mad Men' som Trudy Campbell. Hun har været sammen med Dave Franco siden 2012, og fem år senere blev de gift.