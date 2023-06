Elton John forsvarer tv-vært: Det er totalt homofobisk

Den 61-årige tv-vært Philip Schofield, som indtil for kort tid siden var vært på 'This Morning' på ITV, der er den britiske pendant til 'Go' Morgen Danmark', har tiltrukket sig massiv opmærksomhed de seneste måneder.

Efter at han pludselig stoppede på programmet, har han måttet indrømme, at han har haft en affære med en ung mand, der også var ansat på tv-stationen ITV.

De to lærte hinanden at kende, da den unge mand var blot 15 år gammel og indledte et forhold få år senere, mens Philip Schofield stadig var gift med Stephanie Lowe, der er mor til hans to døtre - Ruby og Molly.

Siden har både Schofield og ITV været genstand for stor kritik. Men n u retter ingen ringere end selveste Elton John kritik mod dækningen af hele sagen, som han mener, har været dybt homofobisk.

Den populære Tv-duo Philip Schofield og Holly Willoughby, der var værter sammen i hele 14 år. Nu er det slut. Her ses de til en prisuddeling i London i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

I et interview med Radio Times hævdede den 76-årige Elton John, at et heteroseksuelt forhold med en lignende aldersforskel ikke ville have tiltrukket så negativ dækning.

- Jeg ved ikke, om det er omkring Storbritannien, for jeg har ikke været her så meget. Men jeg føler, at Phillip Schofield-dækningen har været totalt homofobisk, siger han til radiostationen og fortsætter:

- Hvis det var en heteroseksuel fyr i en affære med en ung kvinde, ville den ikke engang komme i avisen.



Kommentarerne kom i forbindelse med, at Elton John fordømte den generelle status for LGBT+-rettighederne i USA.

- Vi ser ud til at gå baglæns. Og det spreder sig. Det er ligesom en virus, som LGBTQ+-bevægelsen lider under, siger Elton John og tilføjer:

-Jeg kan slet ikke lide det. Det er en voksende bølge af vrede og homofobi, der er i Amerika.

Indledte hemmeligt forhold

Den nu 61-årige tv-vært Philip Schofield var hyret ind til at holde et oplæg på en teaterskole, hvor den 15-årige gik.

Eleven henvendte sig til Phillip Schofield og spurgte, om han kunne skaffe ham et job i tv-branchen. Som 18-årig fik den unavngivne mand job som produktionsassistent på ITV, hvor han i perioder har arbejdet tæt sammen med Schofield.

Ifølge den engelske avis indledte den unge mand, der i dag er i midten af 20'erne, og Phillip Schofield et hemmeligt forhold, nogen tid efter at de blev kolleger på tv-stationen.

