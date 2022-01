Den 74-årige musiker Elton John må udskyde koncerter i USA, efter han er testet positiv for corona

Den britiske sanger og musiker Elton John er testet positiv for corona. Det medfører, at han må udskyde to koncerter i Dallas, Texas.

Det meddeler den 74-årige popveteran på Instagram.

Han skriver ydermere, at han er helt vaccineret og boostet og blot har milde symptomer.

Stjernen er i gang med 'Elton John Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour', som slår et smut forbi Danmark, når han skal spille i Casa Arena i Horsens 7. juni i år.