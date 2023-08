Elton John indlagt efter faldulykke

Den garvede musiker har tilbragt natten på et hospital i Monaco

Søndag aften faldt den musikalske legende Elton Johan i sin villa i Nice i Frankrig.

Den 76-årige hitmager blev herefter indlagt på The Centre Hospitalier Princesse Grace i Monaco, hvor han tilbragte natten.

Det skriver Daily Mail, som har fået historien bekræftet af en repræsentant for Elton John.

'Vi kan bekræfte, at Elton måtte en tur på hospitalet for en sikkerheds skyld, efter han faldt i sit hjem i Sydfrankrig', skriver Elton Johns repræsentant og fortsætter:

'Efter at være blevet tjekket blev han udskrevet i morges og er nu tilbage i sit hjem i god behold.'

Elton John under en af sine sidste koncerter i Stockholm i Sverige tidligere på sommeren. Her var den 76-årige musiker tydeligt dårligt gående, selvom han gennemførte sine sidste optrædener iført sit bedste smil. Foto: Caisa Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nyder sit otium

Elton John kunne tidligere på sommeren færdiggøre den farvel-turné, han har været rundt på siden 2019, som også tog ham forbi Danmark en sidste gang, da han optrådte i Royal Arena 5. juli.

Få dage senere - 9. juli - gav Elton John så sin sidste koncert i Stockholm. Dermed satte den 76-årige brite et punktum efter 50 år med liveoptrædener.

Sangeren står bag megahits som 'Rocket Man', 'Your Song' og 'Candle In The Wind'.

Alene i Danmark har han spillet tre farvelkoncerter. Undervejs er turnéen, der går under navnet Farewell Yellow Brick Road Tour, blevet udskudt og forlænget flere gange.

330 koncerter på én turné

Det har blandt andet skyldtes coronapandemien og en hofteoperation.

Ifølge Elton Johns egen Instagram-konto har han spillet mere end 330 koncerter på turnéen.

Musikeren har i løbet af de sidste fem årtier solgt over 300 millioner album verden over.

I 2021 blev Elton John den første solokunstner til at nå top ti på den britiske hitliste i seks årtier i træk.