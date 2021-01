Emma Stone skal være mor

Emma Stone og hendes mand, Dave McCary, kan snart føje titlen som forældre til cv'et.

Det skriver det amerikanske medie People, og historien bakkes op af billeder af den populære skuespiller hos det britiske medie Daily Mail.

Her ses Emma Stone på en gåtur, hvor hun holder om sin mave, der tydeligt ser gravid ud.

Parret, som i september 2019 annoncerede deres forlovelse på Instagram efter massive spekulationer om deres forhold, er kendt for at være meget private.

De har da heller ikke selv bekræftet den glædelige nyhed.

Emma Stone og Dave McCary fotograferet sammen i 2019. Foto: Mark J. Terrill / Ritzau Scanpix

Ifølge People har der desuden været kraftige rygter om, at de skulle være blevet gift for nylig, fordi Emma Stone i maj 2020 blev fotograferet i forbindelse med et interview iført en guldring frem for den forlovelsesring, de havde vist frem på Instagram.

32-årige Emma Stone er blandt andet kendt for sine roller i 'La La Land', 'The Amazing Spider-Man' og 'Easy A'. Førstnævnte præstation sikrede hende en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle i 2017.

Dave McCary arbejder på det populære underholdningsprogram 'Saturday Night Live', hvor de to mødte hinanden under forberedelserne af en sketch i 2016.

