Emmy-vindende skuespiller er død

Den prisvindende skuespiller Stuart Margolin, der er kendt for tv-serien 'The Rockford Files', er død

Den Emmy-vindende skuespiller Stuart Margolin er død. Han blev 82 år.

Det oplyser Margolins stedsøn, skuespiller Max Martini, i et opslag på Instagram.

'De to øjeblikke, der har sat dybest i mig...Mine børns fødsel og dét at være ved min stedfars sengekant, da han gik bort her til morgen (mandag morgen, red). Min mor, bror og jeg holdt hans hænder', står der blandt andet i opslaget.

'Jeg elsker dig, Stuart Margolin. En fantastisk skuespiller/forfatter/producer/instruktør. Men endnu vigtigere en dybt begavet stedfar, der altid var for sin familie med kærlighed og støtte', runder han opslaget af.

Overfor det amerikanske medie The Hollywood Reporter oplyser Stuart Margolins anden stedsøn, Christopher Martini, at Stuart Margolin døde af naturlige årsager.

Margolin startede sin karriere i ​​1960'erne. Han nåede ifølge filmsiden IMDb at spille mere end 120 roller på film og tv.

Blandt andet spillede han med i filmen 'En mand ser rødt' og serien 'The Rockford Files', hvor han spillede karakteren Angel Martin så fornemt, at han løb med en Emmy i kategorien bedste mandlige birolle i både 1979 og 1980.

Det er dog ikke kun som skuespiller, at Stuart Margolin har gjort sig bemærket. Han har også gjort den som både instruktør og forfatter.