En af de værste nogensinde!

Det britiske kongehus er på ny ramt af en stor skandale.

Torsdag kom det frem, at prins Andrew mister alle sine militære titler og protektorroller.

Det er sket, efter en domstol i New York har afgjort, at sagen, hvor Virginia Giuffre har sagsøgt prinsen for et overgreb, da hun var 17, kan fortsætte.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker og kongehusekspert, skal man også se langt tilbage i de britiske historiebøger for at finde en skandale, der er på samme niveau som prins Andrews.

- Det er en af de dårligste sager, de har haft nogensinde. Fordi det er så ubegribeligt et emne, der omhandler misbrug af en mindreårig.

- Det er i hvert fald den værste sag i de sidste to årtier, det er den værste sag siden prinsesse Dianas død i 1997, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Prins Andrew har torsdag frasagt sig sine titler. Foto: John Thys, Ritzau Scanpix

Yderst usædvanligt

Ifølge kongehuseksperten er det yderst usædvanligt, at prins Andrews titler er blevet frataget, inden der er faldet en dom.

- Det hænger sammen med, at det er en meget ubehagelig sag. De ting, han er anklaget for, er helt ekstremt ubehagelige.

Han fortæller, at prins Andrews omdømme før sagen med Virginia Giuffre var udmærket, men ikke prangende.

- Det var først, da denne sag kom frem, at han har fået ødelagt sit ellers udmærkede omdømme, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Pres på Elisabeth?

Trods sagens alvor mener Lars Hovbakke Sørensen ikke, at det britiske kongehus er truet. Regenten dronning Elizabeth er nemlig så populær, at hun redder det britiske kongehus pressede omdømme.

- Det, som er det heldige for dronning Elizabeth, er, at han ikke er den mest centrale person i kongehuset. Hvis han var tronfølger, ville det være et kæmpe problem for kongehuset.

- Men i hans tilfælde kan man godt få det til at gå, uden populariteten falder, fordi Elizabeth er så populær, som hun er, siger Hovbakke.

Ifølge Yougov er Dronning Elizabeth det mest populære medlem af den britiske kongefamilie, og så længe, den 95-årige dronning sidder på tronen, er det britiske kongehus i sikre hænder, mener Hovbakke.

- Populariteten i det britiske kongehus vil stå med, hvornår dronning Elizabeth dør. Det øjeblik, hun ikke er her mere, vil nogle af disse andre og lidt mere uheldige personer få en mere fremtræden rolle, og på det tidspunkt kan det godt få konsekvenser for kongehuset.

70 år som regent

2022 er året, hvor dronning Elizabeth fejrer 70-års jubilæum som regent.

Men ifølge Lars Hovbakke Sørensen, er der ikke en direkte sammenhæng mellem det store jubilæum og fratagelsen af titlerne.

- Det er klart, at dronningen bliver nødt til at lægge en form for afstand til prins Andrew, så længe det ikke er afklaret, hvad de her retssager ender med.

- Kongehuset kan ikke holde til at have en tæt kontakt til ham. De bliver nødt til at holde ham ud i en strakt arm - i hvert fald udadtil, siger Lars Hovbakke Sørensen.

