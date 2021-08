Rolling Stones-trommeslager Charlie Watts vil blive husket som en af det forrige århundredes mest fantastiske trommeslagere, mener radiovært Jørgen de Mylius.

Rolling Stones' trommeslager Charlie Watts er død i en alder af 80 år.

Ifølge radiovært Jørgen de Mylius vil Charlie Watts blive husket for sin musikalitet.

- Han var en fantastisk musikalsk begavelse, siger han.

Jørgen de Mylius interviewede Rolling Stones, da de var i Danmark i 1965. Han husker Charlie Watts som den i bandet, der var mest rolig.

- Han deltog ikke i så meget hurlumhej som de andre. Han sad mere og kiggede på de andres løjer, siger han.

Jørgen de Mylius skulle interviewe bandet, der havde lejet hele 12. etage på Royal Hotel i København. Her blev dengang 19-årige Jørgen de Mylius mødt af et vildt syn.

- Der var flere halvnøgne damer, end der var Rolling Stones, siger han og tilføjer, at han ikke husker, at Charlie Watts deltog i noget af det, men bare sad og iagttog.

Charlie Watts vil blive husket som en af det forrige århundredes bedste trommeslagere, mener Jørgen de Mylius. (Arkivfoto) Foto: Charles Platiau/Reuters

En rigtig rock 'n' roller

Han fortæller også, at de andre Rolling Stones tegnede med tusch på hotellets vægge.

- Han stod tilbage som den, der sad stille i en sofa, men de andre rendte og skabte sig med nøgne damer, siger han.

Charlie Watts havde egentlig en passion for jazzmusik, men endte altså med at spille trommer i det, Jørgen de Mylius mener, er verdens største rockband.

- Han var god til at omstille sig, og han blev en rigtig god rock 'n' roller, siger han.

Charlie Watts har lavet flere jazzudgivelser, mens han spillede i Rolling Stones.

- Men det var ikke sådan, at han kom ud med bål og brand og sagde 'nu kommer jeg med et kæmpe solohit', som Mick Jagger og Keith Richards nogle gange har gjort.

- Man har et indtryk af, at han gjorde det for sin egen fornøjelse, siger Jørgen de Mylius.