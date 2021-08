Endegyldigt slut: Joe Exotics dyrepark solgt

Der kommer ikke til at være flere eksotiske dyr at finde i Joe Exotics gamle zoo. Det har Carole Baskin sørget for

Dyrerettighedsforkæmper Carole Baskin har solgt sin konkurrent Joe Exotics massivt omtalte zoo for 140.000 dollars.

Og ikke nok med det har den kontroversielle katteelsker også sørget for, at der ikke kommer til at være nogen dyr på grunden i de næste 100 år, skriver TMZ.com.

Carole Baskin solgte grunden med de to betingelser, at der ikke måtte drives zoo i et helt århundrede, og de nye ejere må ikke bruge 'Tiger King' på nogen som helst måde.

Francisco og Nelly Vazquez, der har købt grunden, må nemlig ikke bruge ordene 'tiger' eller 'big cat', hvis de laver en ny virksomhed i forbindelse med den aflagte zoo. Derfor skal de to nye ejere tænke i anderledes baner, hvis de vil lave en forretning ud af den gamle zoo.

Carole Baskin vandt i midten af 2020 en retssag, der betød, at hendes 'Big Cat Rescue' fik kontrollen over den eksotiske dyrepark i Oklahoma.

Carole Baskin er tilfreds med de nye ejere af den gamle Tiger King Park. Foto: PRIVATFOTO

I et interview med TMZ fortæller Carole Baskin og hendes mand, Howard Baskin, kort om, hvordan salget er gået til, og hvad de synes, grunden skal bruges til nu.

- Jeg tror, det mest oplagte er at lave en stor campingplads, fordi det ligger så tæt på grænsen mellem Kansas og Texas, så det vil være fornuftigt at have en campingplads dér, lyder det fra Baskin.

Hvad Vazquez parret gør med den efterhånden legendariske grund, må tiden vise. Det bliver i hvert fald ikke noget med tigre.

Carole Baskin har tidligere udtalt, at hun ikke er interesseret i at deltage i en ny sæson af 'Tiger King'. Hvor de andre karakterer fra Netflix-succesen befinder sig nu, kan du læse om her.