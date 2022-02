Endelig! Bekræfter massive rygter

I årevis har rygterne om romancen mellem skuespillerne Naomi Watts og Billy Crudup svirret, men de har aldrig hverken kommenteret spekulationerne eller er stået frem offentligt.

Før nu.

Søndag stod de nemlig for første gang frem som par, efter at de angiveligt har datet i hele fem år.

Det skete til SAG Awards i Santa Monica, Californien, hvor de ankom på den røde løber sammen arm i arm søndag aften lokal tid.

53-årige Naomi Watts og 53-årige Billy Crudup begyndte angiveligt allerede at date tilbage i 2017, efter at de begge havde medvirket i serien 'Gypsy', hvor der skulle være opstået sød musik mellem dem.

Siden da er de et par enkelte gange blevet fanget sammen af paparazzifotografer i New York, og de amerikanske medier har da også været flittige til at skrive om deres romance.

Men til SAG Awards valgte de altså langt om længe at gøre det officielt.

Selvom parret angiveligt har været sammen i fem år, er det først nu, de står frem som par. Foto: Jeff Kravitz/Getty Images

Fortæller ikke offentligt

Billy Crudup har tidligere fortalt til E! News, at det ikke er tilfældigt, at han ikke deler ud af sit kærlighedsliv offentligt.

- Jeg gør en dyd af ikke at tale offentligt om mit privatliv, har han tidligere fortalt til mediet.

- Jeg kan ikke se en fordel i, at folk ved for meget om mig, når jeg i mit arbejde som skuespiller konstant skal forsøge at få dem til at tro, at jeg er en anden person.

Tidligere dannede amerikanske Billy Crudup, som blandt andet er kendt for 'Without Limits', 'Almost Famous' og 'Big Fish', par med skuespillerinden Mary-Louise Parker, som han har en søn med.

Britiske Noami Watts, der blandt andet er kendt fra 'King Kong' og 'Eastern Promises', var tidligere sammen med skuespilleren Liev Scrieber, som hun dannede par med indtil 2016. Sammen har de to børn.