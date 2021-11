Endelig fri: Her er Britneys reaktion

Glædestårerne vil vælte frem, efter Britney Spears er sluppet af med sin far som værge

Efter 13 år er Britney Spears endelig fri.

Det afgjorde en domstol i Los Angeles fredag.

Britney Spears har været underlagt sin fars beslutninger siden 2008, hvor han blev indsat som værge for hende.

Efter en årelang kamp er det slut. 39-årige Britney kan endelig bestemme over sit eget liv og sin egen formue, der anslås at ligge på omkring 60 millioner dollars.

At popprinsessen er lykkelig over sin genvundne frihed er ikke til at tage fejl af.

'Jeg tror, at jeg kommer til at græde resten af dagen', var hendes første reaktion på Instagram, da afgørelsen faldt.

Samtidig takkede hun sine fans, der troligt har stået ude foran retten, når sangerindens værgemål har været under behandling.

Som det kan ses på videoen er det ikke kun Britney Spears, der har vundet over systemet og sin far. Hendes fans fejrer sejren med konfetti og høje råb.

Ud over den første umiddelbare reaktion, har Britney Spears lagt en række opslag op, der må være åben for fri fortolkning. Ingen ord eller tekst følger med billeder og klip.

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears den fulde kontrol over Britney Spears' liv sammen med en advokat, men i slutningen af september i år besluttede en domstol, at han skulle fjernes som værge. Selve værgemålet forblev gældende, men blev overdraget til en revisor.

Selvom Britney Spears nu er helt uden værge, er en af betingelserne i hendes firheds-dom, at revisoren John Zabel fortsat skal hjælpe hende med at styre økonomien.

Du kan læse om, hvordan Britney blev umyndiggjort her.