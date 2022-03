Endelig fri: Nu reagerer hun

Tirsdag blev det officielt, at den amerikanske skuespiller Amanda Bynes' værgemål er ophævet. Hun kan derfor se frem til en mere fri og selvstændig tilværelse efter ni år under værgemål.

Den tidligere barnestjerne reagerer nu selv på afgørelsen og fortæller, at hun har i sinde at sætte sig selv i første række fremover.

- I de sidste mange år har jeg arbejdet for at forbedre min mentale og fysiske sundhed, så jeg kan leve og arbejde selvstændigt. Og jeg vil blive ved med at prioritere mig selv i det næste kapitel af mit liv, siger Amanda Bynes til amerikanske People.

Hun har samtidig flere fremtidsplaner.

- Jeg er spændt på fremtiden og spændt på at vise jer min nye parfumelancering. Jeg ser meget frem til at kunne dele mere omkring denne nyhed med jer, tilføjer hun.

Takker fans

Hun takker samtidig alle de fans, som har støttet hende igennem forløbet.

- Jeg vil gerne takke mine fans for deres kærlighed og støtte igennem denne tid. Samtidigt vil jeg også gerne takke min advokat og mine forældre for deres støtte igennem de sidste ni år, siger Amanda Bynes.

Siden hun i februar søgte om at blive fra sit værgemål, har hun taget flere skridt imod at blive mere selvstændig. Hun har blandt andet lejet et hus i Los Angeles, hvor hun skal flytte ind sammen med sin forlovede, Paul Michael.

Den rigtige afgørelse

Dommeren udtrykte også tilfredshed med Amanda Bynes egen håndtering af hele forløbet og retssagen.

- Værgemålet er ikke længere nødvendigt. Amanda Bynes har gjort alt, som retten har bedt om, sagde dommeren efter domsafsigelsen.

Værgemålet, der startede tilbage i 2013 efter en række episoder med bekymrende adfærd, er derfor slut og Amanda Bynes skal i fremtiden træffe sine egne beslutninger.