Endelig gift

Listen over kærester og brudte forlovelser er alenlang, men nu har Paris Hilton endelig fundet den eneste ene og givet ham sit ja.

Ved et gigantisk bryllup i sin oldefars hjem i Bel Air blev den 40-årige hotelarving torsdag gift med Carter Reum. Det skriver flere amerikanske medier.

På Instagram har Paris Hilton bekræftet brylluppet med et opslag, hvor hun skriver 'Just Married'.

Kort før ceremonien begyndte det at vælte ind med celebre gæster ved det eventyrlige bryllup, som Paris Hilton tidligere har afsløret vil vare i tre dage.

Efter den officielle ceremoni torsdag festes der fredag videre på Santa Monica Pier, hvor der vil være bryllups-karneval, og lørdag er der black-tie soirée for brudeparret og deres gæster.

Milliardærarvingen er gået all in på brylluppet, og hun vil have hele ti forskellige brudekjoler på i løbet af den tre dage lange fest.

- Jeg elsker at skifte outfits, fortalte Paris Hilton, da hun senest var gæst i 'The Tonight Show'.

Forlovet fire gange

Paris Hilton og entreprenøren Carter Reum bekræftede tilbage i foråret 2020, at de var kærester, og i februar i år faldt han på knæ for hende. Den nyhed delte hun selv på Instagram.

'Når du møder din sjæleven, så ved du det ikke bare ... du føler det. Min kærlighed og jeg har været sammen siden vores første date, og i anledning af min fødselsdag arrangerede han en speciel tur til et tropisk paradis', skrev hun.

Hun berettede desuden, at parret var på vej hen for at spise middag, da Reum pludselig førte hende til en lille hytte, der var dækket med blomster. Her gik han på knæ.

'Jeg sagde ja, ja til os for evigt. Der er ingen, jeg hellere vil tilbringe evigheden med'.

Inden Paris Hilton blev forlovet med Carter Reum, nåede hun at være forlovet tre gange.

Første gang var i 2002, da Jason Shaw friede til hende. Året efter gik de dog fra hinanden. Anden gang var i 2005 med den græske Paris Latsis, og i 2018 blev hun igen forlovet, og det var med skuespilleren Chris Zylka.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør blandt andet om de voldsomme sager fra DR's pigekor i Ekstra Bladets nye podcast 'Kvindetribunalet' med Anna Thygesen.