Endelig godt nyt for Baldwin: Får helt ny titel

Skandaleramte Alec Baldwin er far til otte, men bliver bedstefar for første gang, når hans kendte modeldatter, Ireland, føder i det nye år. Graviditeten blev offentliggjort på Instagram nytårsaften

'Godt nytår'.

Sådan lyder teksten, der ledsager et billede på den 27-årige model Ireland Baldwins instagramprofil, hvor hun nytårsaften fortæller omverdenen, at hun er gravid med sit og musikermanden, André Allen Anjos, første barn.

Den grammyvindende kommende farmands kunsternavn er RAC, og parret har ifølge amerikanske medier været sammen et års tid.

Med sin graviditet gør hun dermed snart skuespilleren Alec Baldwin og hans ekskone Kim Basinger til bedsteforældre for første gang efter en decideret rædselsperiode for Alec Baldwin.

Et lys i mørket

I slutningen af oktober 2021 skød og dræbte Alec Baldwin ved et uheld filmfotografen Halyna Hutchins på settet til filmen 'Rust' med en rekvisitpistol, der ved en fejl var ladt med skarpe skud.

Alec Baldwin har hele tiden benægtet, at han aktivt skød, og han hævder, at den defekte pistol gik af af sig selv.

Alec Baldwin og filmselskabet bag 'Rust' stod på et tidspunkt til at blive sagsøgt af bl.a. Halyna Hutchins' mand for uagtsomhed, men det blev siden droppet, fordi man indgik forlig, hvorefter manden blev indsat som producent.

Optagelserne genoptages her i januar.

Det var en Alec Baldwin med tårer i øjnene, der blev fotograferet, kort efter at han ved et uheld havde skudt en kollega tilbage i 2021. Nu skal han være morfar. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Alec Baldwin har hele syv børn med sin nuværende kone, Hilaria Baldwin, hvoraf det seneste kom i september 2022.

Han havde selvsagt en særdeles svær tid personligt efter det tragiske dødsfald, og han har flere gange talt åbent om sin store sorg.

Nyheden om, at han skal være morfar, kommer formentlig derfor som et lys i mørket efter en ellers sort periode.