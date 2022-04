Endelig: Nu løfter de sløret

Den fjerde september sidste år kunne de to rappere Cardi B og Offset byde deres andet barn velkommen til verden. Det annoncerede stjerneparret dengang stolt på Instagram, dog uden at dele mange flere oplysninger end det.

Siden da har parret nemlig gået stille med dørene og været ganske hemmelighedsfulde omkring deres lille guldklump.

Men nu løfter Cardi B endelig sløret og viser for første gang deres lille søn på syv måneder frem i et opslag på Instagram.

Afslører sønnens navn

Heller ikke Offset kunne længere dy sig for at vise den lille charmetrold frem på Instagram, hvor han i teksten til opslaget for første gang nogensinde afslører sønnens navn til offentligheden: Wave Set Cephus.

Dermed deler sønnen efternavn med sine fire søskende: Jordan Cephus, Kody Cephus, Kalea Marie Cephus og Kulture Kiari Cephus. Navnet kommer fra Offset, hvis borgerlige navn er Kiari Kendrell Cephus.

Viser hele familien frem i 'Essence'

Mens Cardi B og Offset sammen har datteren Kulture på tre år og nu sønnen Wave på syv månder, har Offset børnene Jordan på 12, Kody på syv og Kalea på seks år fra tidligere forhold.

I dag bor parret sammen som en sammenbragt familie, og udover at rapperne lige har løftet sløret for deres lille søn, er de også netop udkommet i et portræt i mediet Essence, hvor hele familien vises frem.

Det deler måde Cardi B og Offset også på deres profiler på Instagram, hvortil Cardi B skriver:

'Tak til alle, der har hjulpet mig med at få det til at lykkes for mig og min familie. Jeg elsker at have en stor familie med alle vores børn, og jeg er taknemmelig, for at det fungerer godt med vores sammenbragte familie.'