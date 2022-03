Endnu en stjerne raser: 'Et show hvor vi overfalder folk'

En af prisuddelingens mest iøjnefaldende kvindelige stjerner, Zoë Kravitz, ironiserer på sin instagramprofil over det skandaleshow, hun i søndags var vidne til, og sender stikpiller i retning mod manden bag kaos - Will Smith

Stilede og smukke Zoë Kravitz blev overdænget med rosende ord i TV 2's studie i forbindelse med søndagens oscaruddeling, hvor især modeekspert Uffe Buchard var ellervild med skuespillerindens stil og fremtoning.

Han kaldte hende bl.a. 'nærmest det smukkeste, han havde set'.

Netop rosende ord har 33-årige, 'The Batman'-aktuelle Zoë Kravitz dog ikke selv just til overs for sin skuespiller-kollega Will Smith, efter at han gik amok og gav komikeren Chris Rock en lussing midt på scenen for rullende kameraer og efterfølgende verbalt overfusede ham.

I hvert fald er skuespillerinden, som også er sangerinde, nu bare endnu en kendt i koret af kritikere, der intet har til overs for den måde, kollegaen Will Smith agerede på forleden.

Burde sagsøges

Senest har Jim Carrey været ude med kras kritik af Will Smith og mener, at han burde blive sagsøgt for millioner, og nu reagerer Zoë Kravitz så også i kølvandet på et show, der skulle have været en fest, men endte op i skandalescener.

Kritikken luftes på Instagram, hvor Zoë Kravitz, som er datter af rocksangeren Lenny Kravitz, har lagt et billede op af sig selv i sin fine lyserøde oscarkjole ledsaget af teksten (oversat):

'Her er et billede af min kjole til prisshowet, hvor vi åbenbart overfalder folk på scenen nu'.

En ironisk sviner direkte henvendt til Will Smith.

Men ikke nok med det. For i sit næste opslag går hun skridtet videre:

'... og her er et billede af min kjole ved efterfesten til prisshowet, hvor vi åbenbart nu råber bandeord og overfalder folk på scenen'.

Dele vandene

Episoden i søndags har delt vandene i Hollwyood - og resten af verden.

For mens fåtallet støtter Will Smith og mener, han bare reagerede menneskeligt ved at bakke sin elskede kone op, da hun blev svinet til, så fordømmer langt de fleste hans handling og bedyrer, at vold aldrig må være vejen frem.

Zoë Kravitz og Jim Carrey er bare to blandt mange Hollywood-kendisser, der vågnede op tll moralske tømmermænd i dagene derpå.

Ved selve prisuddelingen og umiddelbart efter virkede det således ikke til, at særligt mange kendte skuespillere og andre prominente gæster fordømte episoden mellem Will Smith og Chris Rock, og Will Smith blev da også klappet taktfast på scenen, da han kort efter lussingen blev hyldet som den bedste mandlige skuespiller for sin rolle i 'King Richard' og fik overrakt sin første oscarstatuette nogensinde.

Nu virker det til, at piben generelt har fået en anden lyd blandt Smiths kollegaer, og det sidste ord er nok ikke sagt i denne sag.