Endnu et kæmpe styrt: Heldig at være i live

Mediemogulen Simon Cowell blev fundet blødende fra ansigtet og med en brækket arm efter endnu et 'dødscrash' på sin elcykel. Det er nemlig ikke første gang, han bliver kastet af jernhesten

Måske skulle han efterhånden overveje at gå eller alternativt bruge en cykel, der ikke er eldrevet og ikke kan komme op i alt for store hastigheder, når han vil have sin daglige motion.

For nu er den britiske tv-dommer, pladeselskabsmand og mediemogul Simon Cowell for anden gang på halvandet år styrtet alvorligt på sin elcykel.

Det skriver flere britiske medier - heriblandt The Mirror.

The Sun bringer endda en række billeder af 62-årige Simon Cowell, der kommer ud fra hospitalet i torsdags, hvor ulykken skete nær hans hjem i det mondæne vestlige London, med brækket arm og gul gips på armen.

Styrtet beskrives som særdeles alvorligt, og det kunne potentielt have kostet Simon Cowell livet.

32 i timen

Han skulle have tonset godt i pedalerne nær sit hjem i den engelske hovedstad, og med god hjælp fra elmotoren på cyklen var han kommet op over 32 kilometer i timen, da dækkene pludselig gled på den våde asfalt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Simon Cowell elsker at cykle, men efter to alvorlige uheld på det eldrevne monster bør han måske overveje en anden motionsform - eller i det mindste bære hjelm. Foto: ANDR/Ritzau Scanpix

Bar ikke hjelm

Uden hjelm på blev han kastet hen over styret og ud midt på gaden, hvor han altså dels brækkede armen og dels fik et slag i hovedet.

Man mistænker nu en kraftig hjernerystelse.

Ifølge britiske medier, der har talt med øjenvidner på stedet, er Simon Cowell 'heldig at være i live'. Han modtog hjælp fra forbipasserende, mens han lå kvæstet på gaden, inden ambulancen kom.

Senere kunne han dog forlade hospitalet og tage hjem samme aften, hvor han nu skal holde sig i ro den næste tid.

Brækkede ryggen

Det er ikke første gang, Simon Cowell ikke formår at tæmme sin jernhest. For halvandet år siden var det i Los Angeles, det gik galt - lige da dillen med svinedyre mode-elcykler var begyndt at vinde frem.

Her styrtede han i kystområdet Malibu på sin daværende endnu kraftigere elcykel, og det forårsagede en brækket ryg, som han så sent som i august blev opereret i, hvor han fik indopereret et stykke metal.

Han var dog for længst på højkant igen, da han forleden færdiggjorde en ny sæson af 'Britain's Got Talent', som er planlagt til at blive vist i april.