Enken åbner op: Derfor døde Larry King

Tv-verdenen mistede en af de mest kendte ansigter, da Larry King i sidste uge gik bort i en alder af 87 år.

Den legendariske tv-vært havde i mere end 60 år interviewet et hav af mennesker, hvilket også kastede et hav af priser af sig - heriblandt en Emmy, to 'Peabody Awards' og ti 'Cable ACE Awards'.

Larry King kæmpede med helbredet i de sidste år, hvor han flere gange var indlagt - senest kort for sin død, hvor han blev smittet med coronavirus. Det var dog ikke det, der tog livet af ham, siger enken, Shawn Southwick King, til Entertainment Tonight.

- Det var en infektion, sepsis (også kendt som blodforgiftning, red.), siger hun til mediet og fortæller, at Larry King langt om længe var klar til at sige farvel til livet, efter han så mange gange havde været ramt af forskellige lidelser i den seneste tid - og så ramte coronavirussen.

- Han besejrede den, men det trak tænder ud, og så var det den infektion, der ikke var relateret (til covid-19, red.), som til sidst fik ham. Men han overgav sig ikke uden kamp.

Selvom Shawn Southwick King siger, at den blodforgiftning, der tog livet af Larry King, ikke havde noget at gøre med coronavirussen, så er det dog en af de senfølger som Sundhedsstyrelsen samt Global Sepsis Alliance nævner, at patienterne kan blive ramt hårdt af efter et covid-19-forløb. Og som i værste tilfælde kan koste patienten livet.

Hun fortæller, at Larry King var hårdt mærket både psykisk og fysisk, hvilket bestemt ikke har været nemt for de nærmeste at være vidne til.

Nåede ikke at blive skilt

61-årige Shawn Southwick King var den sidste af syv kvinder, som Larry King i løbet af sit liv var gift med. De giftede sig i 1997, men tv-værten søgte om skilsmisse i 2010.

Han ombestemte sig dog få måneder senere, og de fandt sammen igen. I 2019 søgte parret igen om skilsmisse, men den nåede aldrig at blive godkendt.

- Vores skilsmisse blev aldrig gjort færdig. I mit hjerte troede jeg ikke på, at det nogensinde ville ske, og det gjorde det heller ikke. Vi var partnere på alle måder - først i familie og så forretning. Vi var tætte i familien, og familie er den vigtigste ting. Og gud, siger hun til mediet.

Hun fortæller, at hun kunne FaceTime med Larry King i de sidste dage af tv-værtens liv. Her gjorde han det klart, at han elskede hende, og at hun skulle passe godt på parrets sønner.

