Epsteins øer til salg for vanvittigt beløb

Salget af to caribiske øer, hvor rigmanden Jeffrey Epstein angiveligt misbrugte adskillige piger og kvinder, skal nu samle penge sammen til ofrenes fond

Det kan måske være svært at slippe tanken om, hvad der angiveligt er foregået på milliardæren Jeffrey Epsteins øer, Little St James og Great St James i det caribiske øhav.

Men kan man det, og har man lidt over 1,1 milliarder kroner, der brænder i lommen, kan man nu købe de to øer, hvor den afdøde rigmand ifølge retsdokumenter seksuelt misbrugte og tilbageholdt adskillige kvinder og piger.

Det skriver blandt andre The Guardian.

På den største af øerne, Great St James, får man omkring 64 hektar jord. Den købte Epstain ifølge retsdokumenter i 2016 for omtrent 20 millioner pund, svarende til 178,7 millioner kroner.

Litte St James er ca. halvt så stor, og her har Epstein blandt andet efterladt fem villaer, en helikopter-landingsplads, en privat havn, to swimmingpools og et træningscenter.

Skal støtte ofre

Udbyttet af salget skal ifølge mediet gå til den fond, der er oprettet til støtte for Epsteins angivelige ofre. Man har allerede samlet mere end en milliard kroner ind til fonden ved salg af Epsteins andre ejendomme.

Jeffrey Epstein blev tilbage i 2008 dømt for forbrydelser af seksuel karakter. I 2019 blev han anholdt og varetægtsfængslet efter adskillige anklager om seksuelt misbrug, trafficking, tilbageholdelse og voldtægt af kvinder og unge piger.

Han nåede dog aldrig at blive dømt, da han senere samme år døde i fængslet.



Billedet af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell er blevet brugt som bevis i retten. Foto: Ritzau Scanpix

I slutningen af 2021 blev hans partner gennem utallige år, Ghislaine Maxwell, fundet skyldig i at have hjulpet med forbrydelserne. Hun afventer i øjeblikket sin strafudmåling fra fængslet.

Der gik lang tid, før politiet fik fat på Ghislaine Maxwell. Få hele historien om, hvordan hun lykkedes med at narre FBI her.