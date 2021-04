Er blevet vaccineret - nu sender han opfordring til alle

Morgan Freeman er blevet vaccineret mod covid-19.

Det fortæller den 83-årige skuespiller i en ny video, hvor han samtidig opfordrer mange andre til at følge trop. Det skriver flere medier - heriblandt People.

- Jeg er ikke læge, men jeg stoler på videnskaben. Og jeg har fået at vide, at af en eller anden årsag stoler folk på mig, siger han i videoen og fortsætter:

- Så jeg sidder her for at sige, at jeg stoler på videnskaben, og jeg har fået vaccinen. Hvis du stoler på mig, får du også vaccinen. I matematik hedder det den distributive lov. Med mennesker hedder det at passe godt på hinanden. Tag vaccinen og hjælp med at gøre vores verden til et sikkert sted, vi igen kan nyde. Please, lyder det fra ham.

Morgan Freeman har en lang og meget succesfuld karriere som skuespiller bag sig, hvor han står noteret for flere store roller og en lang række priser.

I 2005 vandt han en Oscar for bedste mandlige birolle for sin rolle i filmen 'Million Dollar Baby', mens han også har været nomineret til en Oscar yderligere fire gange.

Derudover har han blandt andet vundet en Golden Globe og været nomineret til en Emmy.

I USA bliver der vaccineret med rekordfart i disse dage, hvor blandt andre TV 2-profilen Jesper Steinmetz, der er korrespondent i landet, for nylig fik sit første stik med vaccinen fra Pfizer.