Er han Vingegaards største fan?

Det er umuligt gået nogens næste forbi, at den danske cykelrytter Jonas Vingegaard for andet år i træk har vundet Tour de France, og i dag blev han endelig hyldet på Rådhuspladsen af de mange tusinde fremmødte fans, der stod klar med flag.

Jonas Vingegaard startede fejringen på Amager, hvor han blev eskorteret af politiet hele vejen til Rådhuspladsen, hvor han blev mødt med pandekager og flotte taler, før han skulle ud og vinke på balkonen.

Sammen med de andre danske cykelryttere blev han hyldet af danske stolte fans, der i fællesskab sang nationalsang og råbte 'Vinge, Vinge, Vinge, Vingeaard, Vingegaard, Vingegaaaaaaaaard'.

Og den flotte fejring er ikke gået ubemærket hen. Fejringen er faktisk nået hele vejen til Hollywood, hvor en anden verdensstjerne, Ben Stiller, har kommenteret på den flotte hyldest fra danskerne.

Skuespilleren Ben Stiller var hurtig ved tasterne på Twitter.

'Det er fantastisk', skriver han.

Den bedste dag

Det er ikke første gang, at Ben Stiller har kommenteret på Jonas Vingegaards store bedrift. Det var netop enkelstarten i 16. etape, som Ben Stiller lagde mærke til.

'Fantastisk enkelstart af Vingegaard,' lød det fra Ben Stiller på Twitter, hvor han har mere end fem en halv millioner følgere.

Jonas Vingegaard selv var da også ganske imponeret over sit eget niveau efter tirsdagens etape.

- Det var afgjort en af mine bedste dage på cykel. På et tidspunkt kom jeg endda i tvivl om, om min wattmåler viste for høje tal. Vi har forberedt os så længe til det her. Vi vidste, at jeg var i rigtig god form, og i dag kom belønningen for det hårde arbejde, lød det fra Vingegaard til Ekstra Bladet efter den vilde sejr.