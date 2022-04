Er pisseligeglad

29-årige Selena Gomez talte søndag ud om en nylig tur til den amerikanske fastfood-kæde Jack in the Box.

Det skete i en story på TikTok, som blev samlet op af en Instagram-bruger.

- Jeg prøver at forblive tynd, men jeg tog på Jack in the Box og spiste fire tacos, tre forårsruller, løgringe og en stærk kyllinge-burger, siger Selena Gomez, som adskillige gange er blevet mobbet for sin vægt.

- Helt ærligt, så er jeg ligeglad med min vægt, for folk bitcher over den lige meget hvad.

- 'Du er for lille, du er for stor, du er ikke fit, bla bla bla bla', efterligner Gomez de mange hadefulde kommentarer.

- Bitch, jeg er perfekt, som jeg er.

- Historien morale? Farvel, slutter hun og understreger dermed elegant, at de hadefulde følgere kan rende hende.

Ramt af sygdom

Selena Gomez har været ærlig om sit forhold til sin vægt i flere år. Hun fortalte i 2019, at hun begyndte at kæmpe med kropsbilleder, efter hun blev diagnosticeret med lupus og måtte gennemgå en akut nyretransplantation i 2017.

Hun tager nu medicin mod den kroniske sygdom, hvilket får hendes vægt til at svinge hver måned, skriver Insider.

- Jeg lagde virkelig mærke til det, da folk begyndte at angribe mig for det.

- Men sådan er det bare. Jeg svinger meget. Det afhænger af, hvad der sker i mit liv, sagde Gomez i videopodcasten 'Giving Back Generation', hvor hun også indrømmer, at angrebene ramte hende hårdt.

For nylig afslørede Gomez, at hun ikke har været på internettet i knap fem år. Det skete i anledning af lanceringen af sin nye hjemmeside Wondermind, der har fokus på mentalt helbred.

- Jeg forstår, hvor magtfuldt internettet er, og på så mange måder har det gjort de bedste ting for verden ... Men jeg går i stedet gennem personer i mit liv for at få de nyheder, der rent faktisk er vigtige for mig, sagde Gomez, der også får andre til at lægge videoer på sociale medier for hende.