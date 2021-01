Er startet i fertilitetsbehandling: - Det har været hårdt

Den 39-årige hotel-arving Paris Hilton arbejder på en familieforøgelse med kæresten Carter Reum.

Derfor er hun nu startet i fertilitetsbehandling, fortæller hun ifølge People i podcasten 'The Trend Reporter with Mara'.

Hun fortæller, at der er tale om den reagensglasbehandling, der ofte forkortes IVF, hvor befrugtningen af æggene foregår uden for kroppen.

Og det skaber muligheder, lyder det.

- Vi har valgt IVF, så jeg har mulighed for at vælge tvillinger, hvis jeg vil, siger hun.

Paris Hilton ønsker sig nemlig et tvillingepar bestående af en pige og en dreng. Hun fortæller videre, at det er Kim Kardashian, der har indviet hende i muligheden for at skræddersy sin graviditet.

- Jeg er glad for, at hun gav mig det råd og introducerede mig for hendes læge, siger hun.

'Hårdt'

En fertilitetsbehandling er dog ingen dans på roser, fortæller hun.

- Det har været hårdt, men jeg ved også, at det vil være det hele værd. At gøre det sammen og at have en partner, der er så støttende og altid får mig til at føle mig som en prinsesse - så er det ikke så hårdt.

Paris Hilton og Carter Reum stod frem som par i foråret 2020. Foto: Privatfoto

Nu glæder hun sig til, at anstrengelserne forhåbentlig bærer frugt.

- Jeg glæder mig til at komme videre og tage det næste skridt i mit liv og endelig få et virkeligt liv. For jeg tror virkelig, at det at have en familie og få børn er meningen med livet. Og jeg har ikke fået lov at opleve det endnu, fordi jeg ikke følte, at nogen fortjente den kærlighed fra mig, men nu har jeg fundet den person, der gør, siger hun.

Paris Hilton og Carter Reum har kendt hinanden længe, men begyndte først at date i 2019.

