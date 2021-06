Erkender: Lækket sexvideo gavnede karrieren

Kim Kardashian indrømmer, at hun ikke tror, familiens reality-serie 'Keeping up with the Kardashians' ville være lige så stor en succes, hvis det ikke havde været for hendes sex-skandale tilbage i 2007.

I et genforeningsafsnit af det populære tv-show spørger værten, Andy Cohen, realitystjernen lige ud:

- Tror du, at showet ville have fået så stor succes fra begyndelsen uden al omtalen fra sex-skandalen?

- Nu, hvor jeg ser tilbage, så tror jeg det ikke, siger Kim Kardashian.

Sex-video

I midten af 00'erne kom Kim Kardashian så småt i offentlighedens søgelys, da hun begyndte at hænge ud med veninden Paris Hilton.

Berømmelsen tog dog for alvor fart i 2007, da en sexvideo med hendes daværende kæreste, sangeren Ray J, blev lækket og lagt ud på internettet.

Men selvom den lækkede video var en hård kamel at sluge, så mener stjernen altså, at videoen har hjulpet hende på vej til verdensberømmelse.

Sidenhen har mediemogulen skabt et helt imperium, hvor hun har tjent styrende med penge på skønhedsfirmaet KKW Beauty og undertøjsselskabet SKIMS.

Det anerkendte finansmedie Forbes har tidligere opgjort hendes formue og estimerer, at Kim Kardashian kan kalde sig for dollarmilliardær, da hun er god for godt og vel 6,2 milliarder kroner.

Skal skilles

Kim Kardashian blev i 2014 gift med rapperen Kanye West, men har nu otte år efter smidt håndklædet i ringen. I starten af året kom det nemlig frem, at parret skal skilles.

De har sammen fire børn.