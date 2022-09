Erklærer dansk topchef 'død' i absurd opslag

Det er aldrig kedeligt at følge Ye, bedre kendt som Kanye West, på sociale medier.

Slet ikke som dansker lige i dag.

Han har nemlig delt et opslag af en falsk forside på The New York Times, som han formentlig selv har lavet, hvor han erklærer danske Kasper Rørsted for død i en alder af 60 år.

Den falske dødsannonce er muligvis en henvisning til, at Kasper Rørsted har valgt at forlade sin stilling som administrerende direktør i Adidas med virkning fra næste år.

På samme forside har han skrevet en lille fodnote, hvor han også lige får langet ud efter sin tidligere ven, rapperen Kid Cudi, som han nu i den grad er uvenner med. Og Kasper Rørsted får også endnu en tur.

'Jeg ved, hvad I tænker... Hvem er Kasper? Og mindre vigtigt, hvem er Kid Cudi?', står der med småt på bunden af den falske forside.

Sådan ser opslaget fra Kanye West ud. Han har dog for vane at slette sine opslag på Instagram efter ganske kort tid. Foto: Skærmbillede/Instagram

Ikke første gang

Tidligere på sommeren var Kanye West også sur på danskeren. Det var i forbindelse med, at Adidas udgav en ny sandal ved navn Adilette 22, som var en bragende succes og blev udsolgt på kort tid.

Rapperen mente dog, at de var en direkte kopi af sandalerne Yeezy Slides, som han selv har rettighederne til, men som Adidas også producerer.

'Til Kasper: Jeg finder mig ikke længere i denne åbenlyse kopiering. Til alle i sneakers-kulturen. Til alle, der spiller bold. Til alle rappere. Eller endda hvis du arbejder i butik: Dette er til alle, der gerne vil udtrykke sig, men føler, de ikke kan - af frygt for at miste sin kontrakt eller af frygt for at blive kaldt skør', skrev Kanye dengang i et opslag, han siden har slettet.

Danske Kasper Rørsted stopper som administrerende direktør i Adidas i 2023. Foto: Christian Charisius/Ritzau Scanpix

Det er heller ikke første gang, Kanye West gør brug af en falsk New York Times-forside. Det gjorde han nemlig også tidligere på sommeren, da han ligeledes erklærede en person 'død'.

Dengang var det Pete Davidson, der måtte lade livet. Han havde dannet par med Kanye Wests ekskone, Kim Kardashian, og blev altså erklæret død, da de to gik fra hinanden.

