Erklærer sig skyldig: Risikerer fængsel

Katie Price mødte onsdag i retten og erklærede sig skyldig i at have forbrudt sig mod det tilhold, som hun har mod eksmandens nye forlovede

Katie Price kender efterhånden vejen til retten, og derfor kunne den 44-årige model og realitystjerne sikkert godt undvære sin GPS, da hun onsdag måtte tage turen igen.

I retten erklærede hun sig skyldig i at bryde et tilhold, som hun har mod eksmanden Kieran Haylers nye forlovede, Michelle Penticost. Det skriver flere medier - heriblandt Sky News og BBC.

I april nægtede Katie Price ellers at have forbrudt sig mod tilholdet og bad derfor om at få sagen behandlet i retten, men nu har hun altså skiftet mening.

Tilholdet fik hun i 2019, efter hun året inden havde svinet Michelle Penticost og en anden kvinde til i en skolegård. Det kostede hende en bøde på 415 pund - i dag 3620 kroner - samt et forbud mod direkte eller indirekte at kontakte Penticost i fem år.

Og det tilhold har hun nu erkendt, at hun efterfølgende har brudt.

Det gjorde hun ifølge medierne, da hun sendte en besked til Kieran Hayler, fordi hun troede, at et Instagram-opslag af Michelle Penticost omhandlede Price.

'Fortæl din ... kæreste, at hun ikke skal starte noget med mig,' skrev Katie Price blandt andet til eksmanden og gjorde det klart, at Penticost formentlig ikke ville have, at offentligheden skulle kende til, at hun havde en affære med Hayler, mens han var gift med Price.

Risikerer fængsel

Fordi Katie Price beder eksmanden 'fortælle sin kæreste' beskeden, er det et brud på tilholdet. Det har en strafferamme på op til fem års fængsel, og onsdag advarede dommer Stephen Mooney hende om, at hun kan ende bag tremmer.

- Du har tydeligvis accepteret dit ansvar for denne forseelse, hvor du indirekte har forsøgt at kommunikere med Michelle Penticost på trods af tilholdet. Jeg må advare dig om, at du risikerer at komme i fængsel, lød det fra dommeren.

Ifølge advokat Nicholas Hamblin, der repræsenterer Katie Price, har realitystjernens dårlige mentale helbred muligvis fået hende til at sende beskederne.

Der falder dom i sagen 24. juni. Derefter kan hun vente et par uger, før hun skal i retten igen. 5. juli skal hun stå foran dommeren i en sag, hvor hun er tiltalt for at køre for stærkt.

Så sent som sidste år blev Katie Price dømt for spirituskørsel samt kørsel uden kørekort, som hun tidligere har mistet. Dengang slap hun med en betinget dom, men dømmes hun her, kan den lægges oveni straffen.

Den kontroversielle realitystjerne har været forlovet i alt syv gange, og hun har fem børn fra forskellige forhold. I øjeblikket er hun forlovet med 33-årige Carl Woods, som selv blev anholdt tidligere i år - blandt andet for angiveligt at have slået Katie Price. Han var dog med for at støtte hende i retten onsdag.

