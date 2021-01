Erklæret død: Men hun lever stadig

Den tidligere Bond-babe Tanya Roberts blev fejlagtigt erklæret død 65 år gammel i flere amerikanske medier i løbet af søndag. Men nu fortæller hendes talsmand, Mike Pingel, at hun stadig er i live.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ , The Guardian og det anerkendte filmblad Variety

Mike Pingel fortæller til Variety, at hendes ægtemand Lance O' Brien oprindeligt i løbet af søndagen havde fået at vide, at hun var død i forbindelse med en indlæggelse på et hospital. Men hospitalet ringede mandag morgen og fortalte Lance O'Brien, at hun stadig var i live.

Talsmanden fortæller dog, at Tanya Roberts stadig befinder sig på intensivafdelingen, hvor hendes situation beskrives som alvorlig.

Tanya Roberts blev i øvrigt indlagt på hospitalet, fordi hun på selve juleaften pludselig kollapsede.

artiklen fortsætter under billedet

Roger Moore ses her med både Tanya Roberts og Grace Jones, der begge medvirkede i Bond-filmen 'A View To Kill'.

Det amerikanske medie TMZ var det første med nyheden om, at Tanya Roberts stadig er i live.

Hendes talsmand Mike Pingel oplyste søndag overfor TMZ, at Tanya Roberts døde på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles. Pingel forklarede, at det var hendes ægtemand, der havde videregivet oplysningen til ham. TMZ fik oven i købet via Mike Pingel et citat fra ægtemanden Lance: 'Da jeg holdt hende i hendes sidste sekunder, åbnede hun sine øjne'.

Men så ændrede historien sig drastisk. Nu forklarede Mike Pingel til TMZ, at ægtemanden Lance var blevet ringet op fra hospitalet mandag lidt efter klokken 10 om formiddagen. Her fik han at vide, at Tanya Roberts stadig var i live. Pingel fortæller, at Lance var overbevist om, at hans kone var død.

Tanya Roberts blev især kendt for sin rolle som Bond-babe, Stacey Sutton i James Bond-filmen fra 1985, 'A View To Kill'. Hun medvirkede også i 'That 70s Show' fra 1998 til 2004. I tv-serien 'Charlies Angels' spillede hun rollen som Julie Rogers.