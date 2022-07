Erklæret død ved en fejl: Nu er han død

I går blev skuespiller Tony Dow erklæret død ved en fejl. Det skete, fordi hans kone Lauren Shulkind troede, at han var stoppet med at trække vejret. Senere på dagen viste det sig, at hun tog fejl.

Men nu er Tony Dow død, det skriver mediet AP, der har fået det bekræftet af hans manager.

Dødsårsagen er ikke kommet frem i offentligheden endnu, men Tony Dow har tilbragt sine sidste dage på et hospice.

'Selvom det er en meget trist dag, har jeg fundet ro og fred med, at han er et bedre sted nu', skriver Tony Dows søn på Facebook og fortsætter:

'Han var den bedste far, man kunne bede om. Han var min træner, min mentor, min bedsteven og min helt'.

Tony Dow efterlader sønnen Christopher Dow, som han har sammen med hustruen Lauren Shulkind.

