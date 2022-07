Et år efter konens død: Stjerne står frem med ny kvinde

Damian Lewis blev i april sidste år ramt af en enorm sorg, da hans kone gennem 14 år år, skuespilleren Helen McCrory, gik bort i en alder af 52 år.

McCrory, der især var kendt fra 'Harry Potter' og 'Peaky Blinders', blev ramt af kræft, der til sidst tog livet af hende, fortalte Lewis i et opslag på Twitter.

'Det er hjerteskærende at annoncere, at efter en heroisk kamp mod kræft, er den smukke og majestætiske kvinde Helen McCrory afgået ved døden. Fredfyldt i hjemmet, omringet af kærlighed fra venner og familie. Hun døde, som hun levede - frygtløst. Vi elsker hende og ved, hvor heldige vi er, at vi har haft hende i vores liv,' skrev Damian Lewis dengang.

Men nu ser det ud til, at 51-årige Damian Lewis igen har fået grund til at smile trods sorgen.

I den seneste tid er han blevet kædet sammen med musikeren Alison Mosshart, der blandt andet er kendt som forsanger i The Kills, og i løbet af de seneste to uger har de ifølge Daily Mail og People flere gange stillet op til billeder sammen til større events.

Onsdag gjorde de det så igen, hvor Alison Mosshart står med armen omkring Damian Lewis. Til Daily Mail fortæller musikerens mor, at hun er meget glad på datterens vegne.

- De har fælles venner. Jeg ved ikke præcis, hvordan de mødte hinanden, men jeg har det fint med det. Hvis hun er glad, er vi glade. Jeg har endnu ikke mødt ham, men det vil jeg bestemt gerne, siger Vivian, 76.

Damian Lewis har medvirket i en lang række store serier, men han er formentlig bedst kendt for sine roller i 'Band of Brothers', 'Homeland' og 'Billions'.

Damian Lewis og Alison Mosshart stillede sig onsdag frem til sommerfesten for House of KOKO. Foto: David M. Benett/Getty Images

