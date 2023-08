Et år efter sin død: Hjemsøger sin familie

Olivia Newton-John døde for et år siden. Men hun har ikke forladt os helt, mener hendes familie, der siger, at hendes spøgelse hjemsøger dem

I en alder af blot 73 år måtte den britisk-australske sanger og skuespiller Olivia Newton-John forlade denne verden efter en årelang kamp mod kræft.

Men noget tyder på, at 'Grease'-stjernen ikke er helt klar til at sige farvel til jorden og overgå til det hinsides endnu.

Hendes familie beskriver nemlig i et nyt interview med People, hvordan 'Physical'-sangeren stadig viser sig for dem.

Ifølge Chloe Lattanzi, der er Olivia Newton-Johns datter, aftalte de to, at hun skulle vise sig for datteren, når hun en dag ikke var her mere.

- Vi så en masse programmer om det okkulte, og jeg sagde 'Du er nødt til at vise dig for mig', og hun svarede; 'Jeg viser mig for dig som en svævende kugleform', siger hun i interviewet og fortsætter:

- To uger efter, hun gik bort, tog jeg ved et uheld et billede af min hund på min telefon, og lige dér - svævende ved hans hoved - var en blå kugleform i den samme farve som den her, siger hun i interviewet og tager sig til sin akvamarinblå halskæde, som hendes stedfar John Easterling havde givet til Olivia Newton-John, som senere gav den videre til sin datter før sin død.

Chloe Lattanzi mener, at hun har mødt sin mor gennem et billede af sin hund. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Viste sig på bryllupsdag

John Easterling, der var gift med Olivia Newton-John fra 2008 og frem til hendes død, fortæller i interviewet om en lignende hændelse, hvor han påstår at have mødt sin afdøde hustru som en blå kugleform.

For to måneder siden tog han nemlig til Peru med Olivia Newton-Johns aske for at afholde en privat ceremoni samme sted, hvor de sagde 'ja' til hinanden i 2008, for at ære det, der ville have været deres 15-års bryllupsdag:

- Jeg tog et billede, og den blå kugleform er lige mellem mine øjne. Det har været et overnaturligt år.

Olivia Newton-John med sin mand, John Easterling, på den røde løber i 2016. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Det store gennembrud

Hendes store gennembrud kom i 1978, da hun spillede hovedrollen Sandy over for John Travolta i filmen 'Grease'. Hendes rolle som Sandy blev ikonisk for en hel generation, ligesom sangene 'You're the One that I Want', 'Summer Nights' og 'Hopelessly Devoted to You' også blev det.

Filmen og dens succes tog Oliva Newton-Johns popularitet til nye højder, og hun fulgte den op med film som 'Xanadu', hvorfra hun også havde et hit med samme navn.

Hendes største hit var 'Physical' i 1981, som lå nummer et i ti uger på den amerikanske hitliste og slog alverdens rekorder i 80'erne.

Hun blev første gang diagnosticeret med brystkræft i 1992.