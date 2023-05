Et år med stor smerte og sorg

Fredag var det et år siden, at skuespilleren Ray Liotta gik bort. Hans forlovede er stadig ikke kommet sig over det chokerende dødsfald

Det seneste år har langt fra været sjovt for Jaci Nittolo.

På Instagram åbner den 48-årige kvinde op omkring tiden, efter hendes forlovede, skuespilleren Ray Liotta, gik bort.

Det gjorde han 26. maj sidste år i en alder af 67 år, mens han var i Den Dominikanske Republik for at optage filmen 'Dangerous Waters'.

'I dag for et år siden var jeg alene og i chok på vej hjem fra Den Dominikanske Republik i et fly. Der var totalt uventet blevet vendt rundt på min verden.'

'Jeg vil aldrig glemme den smukke kvinde, en komplet fremmed, der sad ved siden af mig og ikke sagde et ord. Hun tog blidt fat i min hånd og holdt den på hele turen, mens jeg græd og kiggede ud ad vinduet,' skriver Jaci Nittolo og fortsætter:

Annonce:

'Da vi landede, kiggede hun på mig og sagde, at alt nok skulle gå. 'Du skal nok klare den'. Jeg gik ud af flyet og mødte Rays søster for at tage et fly til Los Angeles. Og jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort uden Linda den aften.'

Smerte og hjertesorg

Jaci Nittolo kalder det for et år med stor smerte og hjertesorg, men også et år, der har handlet om at få det bedre, vokse som menneske og acceptere livet.

'Det skulle blive nemmere med tiden. Men ingen tid vil ændre på et tab så stort. Man lærer bare at leve med det og stole på, at alt bliver okay,' fortsætter Jaci Nittolo, som har delt en række billeder af hende og Ray Liotta.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Ray Liotta har medvirket i en lang række film og tv-serier.

Han cv tæller film som 'John Q', 'Field of Dreams' og 'Something Wild', der fik ham en nominering til en Golden Globe, ligesom han i nyere tid også har medvirket i 'The Many Saints of Newark' - en film, der fungerer som en såkaldt prequel til HBO-hitserien 'The Sopranos', der af mange regnes som en af verdens bedste tv-serier.

I 2005 modtog han en Emmy for bedste mandlige gæstestjerne i en dramaserie for sin rolle som Charlie Metcalf i 'ER', der på dansk er kendt som 'Skadestuen'.