'Euphoria'-stjerne: Jeg havde masser af sugardaddies

I dag tjener den tidligere pornostjerne sine egne penge på HBO-serien 'Euphoria'. Tidligere fik hun andre til at betale for sig

Noget for noget.

Det var sådan 24-årige Chloe Cherry plejede at fikse det med regninger og fast udgifter.

I dag tjener hun sine egne penge på at spille med i den populære HBO-serie 'Euphoria', men inden den tidligere pornostjerne fik rollen som den rapkæftede heroinmisbruger Faye i serien, klarede hun pengesagerne gennem sugardaddies.

Chloe Cherry som Faye. Foto: HBO Max

Det fortæller den unge skuespiller i Nick Vialls podcast 'The Viall Files '.

- Jeg plejede at have masser af dem, siger hun og fortsætter.

- At have en sugardaddy er lidt ligesom dating, bortset fra at du dater af andre årsager, fordi de giver dig noget. Så du dater baseret på det, de giver dig, forklarer hun i podcasten.

Ifølge Cherry har hun lagt den form for forsørgelse på hylden nu, men hun har stadig kontakt med flere af sine tidligere pengemænd - dog kun på venskabeligt plan.

Hun understreger, at hun på ingen måde fortryder sine sugardates - tværtimod. Netop disse forhold har hjulpet hende til at bedre selvværd, siger hun.

- Jeg vil aldrig mere acceptere en fyr, der i det mindste ikke prøver at tage sig af mig på en eller anden måde eller være ridderlig på en eller anden måde. Hvorfor skulle jeg acceptere det, når jeg ved, at det er derude? Jeg ved, at der er mennesker derude, der gerne vil behandle mig rigtig godt, siger Chloe Cherry, der for tiden er single.

Sådan da....

Hun fortæller i podcasten, at hun ser omkring ti personer lige nu.

- I min alder føler jeg ikke, at jeg ved præcis, hvad jeg vil. At date flere mennesker har været den måde for mig at finde ud af, hvad jeg ønsker og ikke ønsker fra en anden person, siger hun.

Chloe Cherry har skiftet branche fra pornoskuespiller til rigtig skuespiller. Foto: HBO Max

Chloe Cherry debuterede som pornoskuespiller som 18-årig og har siden medvirket i flere end 200 film. Jobbet kunne hun godt lide, men der var en bagside.

- Det eneste, som er virkelig ærgerligt ved at arbejde som pornostjerne, er måden, hvorpå folk behandler dig udenfor industrien, har hun tidligere sagt i en anden podcast.