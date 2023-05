Euroviosions-nej til Zelenskyj

Som bekendt foregik årets Eurovision i Liverpool, eftersom Ukraine på grund af krigen mod Rusland ikke kunne være vært for arrangementet - selv om det var ukrainske Kalush Orchestra, der vandt sidste år.

Men Volodymyr Zelenskyj ville gerne have haft, at hans krigshærgede land meget tydeligere, end det skete, skulle være i fokus fra scenen.

Aftalt spil begået af gamle diktatorer, homo-propaganda, Gustav Wincklers våde kys, gentagende Putin-polemik ... Det er ikke første gang, at Rusland og Ukraine er i fokus til Eurovision. Faktisk er der ofte Putin-polemik

Både under semifinaler og finale blev publikum og seere flere gange mindet om, at Ukraina var det 'egentlige' værtsland - blandt andet via værter og programledere, hvoraf en - Julija Sanina har ukrainsk baggrund. Oven i dette var landets nationalfarver tydeligt til stede i salen. Men det var tilsyneladende ikke nok, skriver Dagbladet.

Faktisk er det nu kommet frem, at der har været bøvl i kulissen.

Annonce:

Ifølge britiske Telegraph gav den ukrainske præsident udtryk for, at han helst ville have valgt et andet sted end Liverpool. Ikke at han som sådan har noget imod Beatles-byen, men fordi han mente, at Eurovisionen burde have været afholdt i et af de lande, der grænser op til Ukraine. F.eks. Slovenien eller Polen - eller bare et sted i nærheden, som ukrainerne lettere kunne rejse til.

Zelenskyj understregede dog, at han har stor respekt for Storbritannien, og at det vigtigste er, at sangdysten afholdes.

Men meningsforskellene sluttede ikke her.

Præsident Zelenskyj havde nemlig bedt Eurovisionen om at få lov til at sende en appel om støtte til den ukrainske kamp fra scenen. Det skriver The Times. Men her satte EBU, der står for tv-sendingen af Eurovisionen, foden ned. Det blev et 'nej' derfra.

Øjensynligt er den slags uforenelige med reglerne for den europæiske sangdyst.