Eurovision-chok: Israel er ude

Israel kommer højst sandsynligt ikke til at deltage ved dette års Eurovison, skriver Good Evening Europe.

Det skyldes, at en strejke er brudt ud i Israels udenrigsministerium.

Og da udenrigsministeriet er ansvarlig for at føre tilsyn med sikkerheden for den israelske delegation til Eurovision, kan landet ikke garantere deres sikkerhed.

Det var tv-stationen KAN, som tidligere i dag offentliggjorde den triste besked vedrørende Israels deltagelse.

Live-on-tape er måske en mulighed

Umiddelbart vil Israel derfor ikke være at finde i Torino ved den store musikkonkurrence.

I et svar på Twitter fortæller tv-stationen, at de vil forsøge alle muligheder for, at Israel alligevel kan deltage.

Dog nævnes live-on-tape ikke som en mulighed. Det blev ellers brugt under coronapandemien, hvor alle deltagere skulle filme en backup-optræden af deres sang i tilfælde af, at artisten blev forhindret i at deltage.

Det vil derfor være en mulighed, hvis det tillades.

European Broadcasting Union er endnu ikke kommet med en officiel udtalelse.

Israel skulle have deltaget i semifinale 2, som afvikles 12. maj.