Intl. kendte ... 28. feb. 2022 kl. 22:26 Gem artikel Gemt artikel

Eurovision-vinder tvunget på dramatisk flugt fra krigen

Ukrainske Jamala, der vandt konkurrencen i 2016 i Stockholm med Rusland-kritisk sang, er blevet tvunget til at forlade hjembyen Kiev i al hast i bil med sine to børn. Nu er de nået over den rumænske grænse til fods