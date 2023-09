'Exit'-stjerne i nabokrig

En bizar strid om et stykke have trækker den norske skuespiller Jon Øigarden en tur i retten

Det går vildt for sig med damer, sprut i stride strømme og pulver til næsen i tv-serien 'Exit', hvor Jon Øigarden har en af de bærende roller.

I privaten er det noget så jordnært som et stykke have, der lige nu fylder i den norske skuespillers liv.

Siden 2017 har Jon Øigarden sammen med sin kone boet i et hus på Nordberg i Oslo på det, der burde være en fredelig villavej.

Det er sådan, man kender Jon Øigarden fra 'Exit'. Foto: DR

Men Øigarden er landet i en regulær nabokrig og skal nu i retten. Det skriver Nordre Aker Blad.

Skuespilleren fik sidste år ny nabo, og så begyndte tvisten om retten til at bruge et stykke have.

Arealet, de slås om, ligger mellem de to boliger. Det er Øigardens nabo, der ejer jordstykket, men skuespilleren har 'evig eksklusiv brugsret' til det. Og det er det sidste, den nye nabo nu vil have ændret. Det gør skuespilleren rasende.

'Det omtvistede areal ligger i forlængelse af vores have foran vores stuevindue. XX (naboens navn) kan ikke se det fra sit hus. Vi har brugt penge på at bygge det område op', skriver Øigarden og hans kone til Nordre Aker Blad.

Ofte løses den slags med en mægling, men siden det var på tale, er der ikke sket noget.

Derfor skal sagen nu i retten, og der er afsat to dage til det i slutningen af september.

Naboen har ingen kommentarer til sagen til den norske avis.

