Få dage før sin død: Sendte hjerteskærende besked

I går kom den tragiske melding, at den irske sangerinde Sinéad O'Connor er død 56 år gammel.

Det er endnu ikke kommet frem, hvad 'Nothing Compares to You'-sangerinden er død af, men et faktum er dog, at hun fortsat var fuldstændig knust, efter at hendes søn Shane tog sit eget liv i januar i fjor i en alder af blot 17 år.

I et hjerteskærende sidste tweet fra Sinéad O'Connor, der blev postet få dage før hendes død, får læserne syn for sagen omk sangerindens triste mentale tilstand i kølvandet på sønnens bortgang sidste år.

Her responderede hun således på et tweet fra twitterkontoen Inspirational Quote, der opfordrede brugerne til at fortælle, hvordan deres liv er - men kun sagt med emojis.

Det nøjedes Sinéad O'Connor dog ikke med.

Hun skrev således ti grædeemojis efterfulgt af et hashtag med teksten '#lost my 17 year old son to suicide in 2022'.

Altså: 'Mistede min 17-årige søn, der begik selvmord i 2017'.

'Levende død'

Herefter åbner stjernen sig yderligere om det kaos, sønnens død forståeligt nok har sat i gang i hendes sind.

'Jeg har levet som et levende dødt nattevæsen lige siden. Han var mit livs kærlighed, min sjæls lys. Vi var én sjæl i to halvdele. Han var den eneste person nogensinde, der elskede mig betingelsesløst. Jeg er fortabt i 'bardoen' uden ham.

'Bardo' er en reference til et udtryk fra buddhismen omhandlende overgange mellem liv, død og genfødsel.

Det var dog Islam, hun konverterede til i 2018, efter at hun fraskrev sig sin katolske tro.

Tweetet er sendt fra hendes relativt nye twitterkonto, som hun primært benyttede til at sørge over og bearbejde sin søns død.

17. juli lavede hun således også et opslag med teksten 'For alle mødre til selvmordstruede børn', hvor hun linkede til Spotify og noget tibetansk mantramusik.

Det sidste interview

Sinéad O'Connors tidligere officielle twitterprofil har ligget stille i længere tid, men sangerinden benyttede den dog en enkelt gang for nylig til at reklamere for sin nye profil, som hun altså var aktiv på lige før sin død.

Sinéad O'Connor havde ud over Shane tre børn - Jake, Yeshua og Roisin.

Den afdøde sangerinde viste sig senest offentligt marts i år, hvor hun smilende modtog en RTÉ Choice-musikpris i Dublin.

Desuden medvirker hun i en dokumentar om sit liv med titlen 'Nothing Compares' produceret af Sky TV.

Den får premiere 29. juli og blev ifølge The Mirror filmet blot få uger før hendes død.