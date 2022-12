- Få også mig ud, hr. præsident

Netflix-kendissen Joe Exotic øjner nu muligheden for at blive løsladt, efter basketballspilleren Brittney Griner har fået lov til at slippe fri fra fængslet i Rusland

Torsdag kom det frem, at basketballspilleren Brittney Griner er blevet løsladt fra fængslet Rusland. Hun har i de seneste ti måneder siddet bag tremmer for besiddelse af cannabisolie i en lufthavn i Moskva i februar.

Det var angiveligt den amerikanske præsident Joe Bidens administration, der fik forhandlet en aftale på plads med Rusland, der altså nu sender Brittney Griner hjem til USA.

Og denne nyhed er allerede nået frem til fængslerne i USA.

Netflix-stjernen Joe Exotic, der afsoner en dom på 21 års fængsel for forsøg på lejemord på rivalen Carole Baskin, siger nemlig i en lydfil til TMZ, at han burde være den næste i rækken til at blive løsladt.

- Hele Brittney Griner og Trevor Reeds fangebytte er et slag i ansigtet på enhver amerikaner, der uretmæssigt er tilbageholdt i det amerikanske føderale fængselssystem, inklusive mig selv, siger 'Tiger King'-stjernen og fortsætter:

- Præsident Biden. Lad mig få mit liv tilbage. Vis USA, at du står for retfærdighed. Det er tid til at gøre en ende på alt det, og det kan du gøre. Lad mig komme hjem.

Trevor Reed er fra det amerikanske marinekorps, der tilbage i 2019 blev tilbageholdt i Rusland. Han endte også med at komme hjem til USA tidligere i år.

Joe Exotic har fået en lang dom for at have planlagt lejemord. Foto: SUE OGROCKI/Ritzau Scanpix

21 år bag tremmer

Joe Exotic, der i virkeligheden hedder Joseph Maldonado-Passage, er blevet dømt 21 års fængsel for at have forsøgt at hyre to mænd til at dræbe Carole Baskin, der også er tigerpark-ejer,

De to rivaler er begge en del af 'Tiger King'-serien på Netflix.

Joe Exotic fik oprindeligt en dom på 22 års fængsel, men han har fået skåret et enkelt år af sin fængselsdom.

Fra fængslet kom det frem, at Joe Exotic havde fundet kærligheden i en mand ved navn John Graham. Det holdt dog ikke længe.

Joe Exotic blev tidligere på året skilt fra ægtemanden Dillon Passage, som han var gift med i fire år.

