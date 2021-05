Få uger efter skilsmisse: Er ikke længere vred

Siden skuespiller og sanger Jana Kramer i slutningen af april kunne fortælle, at hun og hendes mand gennem seks år, tidligere NFL-spiller Mike Caussin, skulle skilles, har den 37-årige Kramer været gennem det meste af følelsesregistret.

Det fortalte hun ifølge People, da hun mandag var gæst i tv-programmet 'Extra'.

- Jeg er ved at være nået til en accept af det nu, for jeg var virkelig vred. Det var ikke det her, jeg ville, lød det i programmet fra 'One Tree Hill'-stjernen.

Det var Jana Kramer, der ansøgte om skilsmisse, efter hvad hun har angivet som 'upassende opførsel i ægteskabet, uforsonlige forskelligheder og utroskab'.

Og selvom hun i første omgang mest var vred, er den følelse efterhånden forduftet.

- Nu har jeg det mere sådan 'Okay, det er træls, og det er unfair, og det var ikke det, jeg drømte om for min familie og mine børn, men nu må jeg finde ud af, hvordan jeg kan leve med det. Nu må jeg gå videre, være den bedste mor, jeg kan for mine børn, sadle om og finde ud af det', sagde hun i programmet.

Mike Caussin og Jana Kramer blev gift i 2015. Foto: Ritzau Scanpix

Skilt for tredje gang

Det er ikke første gang, Jana Kramer oplever, at et ægteskab går i stykker for hende. To gange tidligere har hun været gift. Begge gange blev hun skilt igen kort efter.

Første ægteskab var i 2004, hvor hun blev gift med Michael Gambino, der dog var voldelig over for hende og senere blev dømt for mordforsøg, har People skrevet.

Sangeren og skuespilleren, der foruden 'One Tree Hill' er kendt for en række roller i flere populære tv-serier som 'CSI: NY' og 'Grey's Anatomy', blev i juli 2010 gift med Johnathon Schaech, men måneden efter gik de fra hinanden.

Mike Caussin, 34, har forholdt sig tavs siden nyheden om, at de to ville gå fra hinanden.

Sammen har Jana Kramer og Mike Caussin to børn på fem og to år.