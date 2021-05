Får datteren til at græde: - Ikke min største fan

Ed Sheeran har stået bag hit efter hit, siden den britiske musiker fik sit gennembrud for små ti år siden.

Stjernen har samtidig tjent mange millioner på dyre billetter til diverse koncerter, og mange af hans fans ville nok ønske, at de kunne spare pengene og opleve ham synge live helt gratis.

Den mulighed har den 30-årige musikers ni måneder gamle datter, Lyra Antarctica, men det værdsætter hun på ingen måde. Det fortæller han ifølge People i BBC-radioprogrammet 'Big Weekend'.

- Jeg tilbragte timer og flere timer foran spejlet, hvor jeg forestillede mig, at jeg var, hvor jeg er nu. Øvelse gør mester. Nu synger jeg mine sange for min datter, som ikke er min største fan. Hun græder bare, fortæller han i radioprogrammet og tilføjer:

- Ej, jeg har nogle, hun kan lide. Hun kan godt lide 'Shape of You'. Hun kan godt lide marimba-lyden, siger han og fortæller, at datteren ikke kan lide høje lyde.

Ed Sheeran får derimod bragt glædestårer frem hos et australsk brudepar, han overrasker i 2015

Mon ikke Lyra Antarctica kommer til at sætte mere og mere pris på farens musik, jo ældre hun bliver.

Ed Sheeran udgav sit første album, '+', i 2011 og strøg til tops på hitlisterne. Den plads har han siden indtaget masser af gange med både albummer og singler, ligesom han også har vundet flere priser for sin musik.

Den 30-årige stjerne kan dog også meget andet end musik. Også skuespil har han kastet sig over, og han har blandt andet medvirket i en episode af 'Game of Thrones' samt film som 'Yesterday' og 'Bridget Jones's Baby'.