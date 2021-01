Får hård kritik: Tjener kassen på corona

Kylie Jenner har lanceret en lille lyserød håndsprit - nu får hun kritik for at profitere på corona-krisen

Tirsdag morgen klokken 09.00 lancerede Kylie Jenner sin nye lyserøde luksuriøse håndsprit, der kan købes for 7 dollars svarende til 42 kroner. Det har skabt kritik fra mange amerikanere på de sociale medier, der kritiserer den 23-årige realitystjerne og kosmetikgigant. De mener nemlig, at hun profiterer på corona-krisen med sin nye håndsprit, der er alt for dyr i forhold til andre produkter af samme slags.

Det skriver flere medier heriblandt The US Sun og Mirror

Kylie Jenner sælger nu også håndsprit. Foto: Ritzau Scanpix.

Kylie Jenner har tilføjet den bakteriedræbende håndsprit som sit seneste Kylie Skin-produkt. Men mange af hendes følgere mener, at det er ynkeligt.

Man kan i øvrigt se Kylies nye håndsprit på hendes hjemmeside Kylie Skin. Den er så lille, at den stort set kun fylder en hånd. Kylie har også præsenteret den på Twitter, hvor hun skriver:

'Du vil elske vores nye håndsprit og ansigtsmaske, der sørger for, at du er sikker og ren, når du går ud'.

På de sociale medier er kritikken hård. En bruger skriver f.eks. på Twitter:

'Nej Kylie. Man skal ikke tjene penge på håndsprit. Punktum søster'.

En anden skriver:

'Hvem fanden vågner op om morgenen og beslutter: Jeg skal købe håndsprit af Kylie Jenner.'

En tredje skriver kort og godt: 'Det er ynkeligt'.

Mens en fjerde skriver:

'Kylie har lavet en 'kylie skin' håndsprit ... altså ligesom? Lad os profitere på pandemien'.

artiklen fortsætter under billedet

Der er selvfølgelig også mange, der roser Kylie for at sælge håndsprit her under coronakrisen, hvor der i den grad er brug for håndsprit.

