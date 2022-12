Får heftig kritik: Arbejdede mens hun havde corona

Hvis du har brugt tid på enten Netflix eller TikTok den seneste måned, er du nok faldet over Netflix' nyeste hit-serie 'Wednesday', der er en gyserkomedie baseret på karakteren Wednesday Addams fra 90'er filmen 'Familien Addams'.

Især én scene fra serien er gået viralt, nemlig den hvor Wednesday, der bliver spillet af Jenna Ortega, danser til sit skolebal.

Tusindvis forsøger at genskabe dansen på forskellige måder, og det er hurtigt blevet en trend på videoappen TikTok.

Men nu modtager lige præcis den scene heftig kritik, efter at skuespillerinden i et interview fortæller, at hun havde corona, mens hun filmede den.

Se den virale dans, her:



I interviewet med mediet NME fortæller hun, at det var den første dag, hun filmede, mens hun var smittet, og at det ikke ligefrem var milde symptomer, hun var ramt af.

- Jeg vågnede og havde ondt i kroppen, og det er mærkeligt, for jeg bliver aldrig syg, og når jeg gør, er det ikke særlig slemt. Jeg følte, at jeg var blevet ramt af en bil, og at en lille nisse var blevet sluppet løs i min hals og kradsede på væggene i mit spiserør, fortæller hun.

Jenna Ortega fik medicin, når der var pauser, og de ventede på, at hun skulle modtage sit testresultat, der viste sig at være positivt.

MGM, der er produktionsselskabet bag serien, har overfor NME bekræftet, at historien er sand, men at skuespillerinden straks forlod studiet, da hun fik sin positive coronatest.

Fans er ikke tilfredse

MGM's forklaring er dog ikke tilfredsstillende for mange Twitter-brugere, som er forfærdede over historien.

'Jenna Ortega, der filmer en hel scene, mens hun venter på sit covid-testresultat OG med tydelige symptomer, er ikke "professionelt' - det er bare fuldstændig uansvarligt', skriver en bruger.

'Jenna Ortega, der har covid-19 på settet og arbejder uden mundbind omkring andre uden mundbind, er ikke 'et flex'. Hun skal ikke have ros for at 'arbejde, mens hun er syg'', skriver en anden og fortsætter:

'Cheferne for produktionen kunne muligvis have gjort nogen syge eller dræbt nogen for deres uansvarlighed.'.

Der er dog også flere, der pointerer, at det ikke er Jenna Ortega, som skal have skylden, men derimod de chefer, som lod hende arbejde.

'Hele denne Jenna Ortega covid-situation bliver ikke omtalt korrekt. Folk får det til at virke som om, det er hendes skyld, når det virkelig er kapitalismen og Netflix' umenneskelige arbejdsforhold, der er årsagen til dette.' skriver en bruger eksempelvis.