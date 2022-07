Får hemmeligt barn med sin steddatter

Elon Musks far, Errol Musk, indrømmer, at han har fået et barn med den kvinde, han har været stedfar for, siden hun var fire år

Det er teknisk set ikke ulovligt. Men mange vil nok finde det en kende specielt.

Elon Musks far, Errol Musk, har over for The Sun bekræftet, at han har fået et hemmeligt barn med sin steddatter Jana Bezuidenhout. Som dermed også er Elon Musks stedsøster.

I 2017 fik Errol Musk og Jana Bezuidenhout deres første barn sammen. Errol Musk har kendt Jana Bezuidenhout siden hun var blot fire år gammel, da han fandt sammen med hendes mor Heide Musk. De blev skilt, da han fik en søn med hendes datter.

Og nu kan han altså så fortælle, at han og steddatteren fik endnu et barn i 2019. Denne gang en pige.

Han siger til The Sun, at det andet barn ikke var planlagt, men at de to boede sammen på daværende tidpsunkt.

- Jeg har ikke tjekket hendes DNA. Men hun ligner mine andre døtre. Hun ligner Rushi (deres første søn, red.), og hun opfører sig som ham. Så det er ret tydeligt, du ved, siger han til The Sun.

Far til syv

Errol Musk og Jana Bezuidenhout bor ikke sammen. Og Errol Musk begrunder det til The Sun med aldersforskellen på 41 år.

- Enhver mand, der gifter sig med en yngre kvinde - også selvom du føler dig meget frisk - ja, så vil det være rart et stykke tid. Men der er et stort gab ... og det gab vil med tiden vise sig.

- Jeg giftede mig med hendes mor, da hun var 25, og jeg var 45. Hun var nok en af ​​de smukkeste kvinder, jeg nogensinde har set i mit liv.

Errol Musk - som, udover at være far til verdens rigeste mand, også er en velhavende sydafrikansk ingeniør - giftede sig med modellen Maye Haldeman i 1970, med hvem han fik tre børn: Elon, Kimbal og Tosca.

Parret gik fra hinanden i 1979, og i 1992 blev Errol Musk så gift med Heide Bezuidenhout, en ung enke, der allerede havde tre børn, hvoraf Jana var det ene.

Errol og Heide fik to biologiske børn sammen, men han var også med til at opdrage Jana, som kun var fire år gammel, da han blev hendes stedfar.