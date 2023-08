Får INGEN konsekvenser

Det får ikke nogle juridiske konsekvenser, at rapperen Cardi B forleden tyrede en mikrofon i hovedet på en fan.

Sagen er nemlig blevet droppet.

Det oplyser Cardi B's advokater, Drew Findling, David Chesnoff og Richard Schonfeld, til TMZ.

- I eftermiddag blev vi af Las Vegas Metropolitan Police informeret om, at der som konsekvens af deres efterforskning ikke vil blive rejst anklager mod Cardi, lyder det i en udtalelse fra advokaterne, der fortsætter:

- På vegne af Cardi sætter vi pris på politiafdelingens hurtige og flittige løsning af denne sag, lyder det videre.

Cardi B slipper uden tiltale, efter hun kastede mikrofon mod fan. Foto: Per Lange

Det var under en koncert på udendørsklubben Drai's Nightclub i Las Vegas, at rapperen Cardi B så rødt.

Her blev Cardi angiveligt ramt af drikkevarer fra en tilskuer, og efterfølgende kvitterede 'I Like It'-rapperen med at fyre sin mikrofon i retningen af den kvindelige koncertgænger.

Episoden blev fanget på video og er siden gået viralt verden over.

Kvinden, der blev ramt af Cardis mikrofon, meldte efterfølgende episoden til politiet.

Men de har nu vurderet, at sagen ikke skal have et retsligt efterspil, og der vil derfor ikke blive rejst sigtelser for vold af nogen art mod den 30-årige rapper.

Cardi B har ikke selv været ude at kommentere hændelsen i skrivende stund.