Får kniven: Skrottet fra sæsonafslutning

Det blev kun til et lynvisit i efterfølger-serien til 'Sex and the City' for den amerikanske skuespiller Chris Noth.

Han dør nemlig i åbningsafsnittet, og planen om, at hans karakter, Mr. Big, igen skulle optræde i en fantasiscene i sæsonfinalen, er nu blevet skrottet.

Det sker i kølvandet på flere kvinders anklager om seksuelle overgreb mod skuespilleren. Det har det amerikanske medie Variety fået bekræftet.

Kilder siger til The Hollywood Reporter, at Mr. Big skulle have optrådt i en scene, hvor hans enke Carrie Bradshaw er rejst til Paris for at sprede sin afdøde mands aske.

Scenen skulle angiveligt have indeholdt et øjeblik, hvor Mr. Big dukker op ved siden af hende. Forfatterne har dog vurderet, at det ikke er afgørende for scenen, at Mr. Big er en del af den, lyder det.

Streamingtjenesten HBO Max, hvor serien kan ses, afviser at kommentere sagen over for medierne.

Flere kvinder stod frem

Det hele begyndte at rulle, kort efter at serien 'And Just Like That' havde premiere i december.

Her fortalte to kvinder til The Hollywood Reporter, at Chris Noth skulle have udsat dem for seksuelle overgreb.

Ifølge mediet kender kvinderne ikke hinanden og kontaktede mediet med flere måneders mellemrum.

Episoderne ligger mange år tilbage, men ifølge kvinderne var det 'den nye opmærksomhed' omkring skuespilleren, der fik dem til at stå frem.

Den ene af kvinderne hævder, at Noth voldtog hende i hans lejlighed i West Hollywood i 2004.

Kvinden var 22 år på daværende tidspunkt. Hun måtte efterfølgende tage på hospitalet for at blive syet med flere sting for skader, som hun pådrog sig under episoden, siger hun til mediet.

I alt er fire kvinder kommet med anklager mod Noth.

Chris Noth har benægtet beskyldningerne og sagt, at møderne skete med 'samtykke'. Han kalder anklagerne 'kategorisk falske'.

Beskyldningerne har fået flere konsekvenser for Noth.

Blandt andet blev han droppet af sine agenter på A3 Artists Agency og fra sin faste serierolle på CBS' 'The Equalizer', skriver Variety. Også træningsfirmaet Peloton trak en annonce med Chris Noth tilbage.