Får polititilhold efter dødstrusler

Selvom Kardashian-Jenner familien udadtil lever et luksuriøst liv, er det ikke altid nemt at være i spotlight.

Den 25-årige Kendall Jenner har fået tilkendt et midlertidigt polititilhold mod 24-årige Malik Bower, der angiveligt skulle havde sendt dødstrusler til modellen.

Det skriver TMZ, der har fået aktindsigt i retsdokumenterne.

Ifølge Kendall Jenner skulle han være rejst tværs over landet med henblik på at dræbe hende.

I retsdokumenterne fremgår det, at det var en politibetjent, der gjorde Kendall Jenner opmærksom på Malik Bowkers planer om at skyde hende og dernæst skyde sig selv.

Desuden skulle politiet angiveligt have informeret hende om, at Malik Bower i øjeblikket er under midlertidigt ophold på en psykiatrisk afdeling, men at han snart kan blive løsladt.

Malik Bower skal holde sig minimum 100 meter væk fra modellen, og skulle det ske, at han alligevel nærmer sig Kendall Jenner, bliver det svært at få ramt på modellen.

Hendes hus er nemlig udstyret med sikkerhedsvagter, der overvåger ejendommen i alle døgnets 24 timer, skriver TMZ.