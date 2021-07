Får rygterne til at gå amok

I weekenden viste popstjernen Adele sig for en sjælden gangs skyld til en offentlig begivenhed, da hun var at finde på tribunen under NBA-finalen imellem holdene Milwaukee og Phoenix.

Den 33-årige stjerne, der blandt andet står bag megahittet 'Hello', var dog ikke alene. Under armen havde hun den kendte sportsagent Rich Paul, der til daglig er agent for basketball-stjernen LeBron James.

At de to ankom sammen, gik ikke fotografernes næser forbi, og der blev således knipset en lang række billeder af de to, imens de hyggede sig med at se kampen sammen.

Ifølge flere amerikanske medier, herunder TMZ, er der da også mere en venskab imellem de to.

Vært bekræftede

Rygterne om, at de to skulle være mere end bare venner, fik for alvor liv efter kampen, hvor Brian Windhorst, der er podcastvært på ESPN, bekræftede, at de to danner par.

- Rich Paul havde sin kæreste med til kampen. Her sad de ved siden af LeBron. Hans (Pauls, red.) kæreste er Adele, lød det blandt andet fra værten, der fortsatte med at fortælle, at de to endnu ikke var stået officielt frem som par.

Adele hyggede sig tydeligvis i Rich Pauls selskab. Foto: Ronald Martinez/Ritzau Scanpix

- Det er første gang, de står offentligt frem som par. Så det her bliver nok rigtig stort i tabloidaviserne i morgen. Især i England, lød det videre fra værten.

Siden da har folk flittigt kommenteret nyheden om det nye par på de sociale medier, men hverken Adele eller Rich Paul har selv af- eller bekræftet, hvorvidt der er noget om snakken.

Foto: Ronald Martinez/Ritzau Scanpix

Adele og eksmanden Simon Konecki gik fra hinanden i 2019. Først tidligere i år er skilsmissen dog gået igennem.

Sammen har de sønnen Angelo.

Siden 2015 har Adele ikke udgivet eller medvirket på ny musik, men sidste år garanterede hun, at der var nyt på vej. Hvornår vides dog endnu ikke.