Fængslet Joe Exotic slipper ud før tid

Den tidligere tigerpark-ejer Joe Exotic, der er bedst kendt fra Netflix-serien 'Tiger King', har fået skåret et enkelt år af sin fængselsdom på 22 år.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

En føderal domstol i den amerikanske by Oklahoma City har fredag således givet Joe Exotic 21 års fængsel i sagen, hvor han er dømt for at have forsøgt at hyre to mænd til at dræbe en anden tigerpark-ejer, Carole Baskin.

De to rivaler er begge en del af 'Tiger King'-serien på Netflix.

Joe Exotic havde håbet på at få skåret et godt stykke af sin dom, da han har indledt et behandlingsforløb mod kræft.

- Lad mig venligst ikke dø i fængslet, mens jeg bare venter på en chance for at kunne gå fri, sagde Joe Exotic i forbindelse med fredagens retssag.

Det var i Netflix' serie 'Tiger King', at Joe Exotic for alvor blev kendt. Se traileren til den meget populære dokumentarserie her.

58-årige Joe Exotic hedder i virkeligheden Joseph Maldonado-Passage.

Mange stiftede bekendtskab med ham, da serien 'Tiger King' udkom i marts 2020. Serien har den excentriske Joe Exotic i hovedrollen som ejer af en tigerpark cirka 100 kilometer syd for Oklahoma City.

Et af seriens helt store omdrejningspunkter er striden mellem Joe Exotic og Carole Baskin. Sidstnævnte, som Exotic altså er dømt for at prøve at få slået ihjel, beskylder blandt andet Joe Exotic for at mishandle tigerne.

Carole Baskin var til stede i forbindelse med den seneste retssag mod Joe Exotic. Hun sagde, at hun stadig frygter Joe Exotic.

- Han har stadig meget intense, dårlige tanker om mig, sagde hun.

Joe Exotic nægter fortsat at have forsøgt at få slået Carole Baskin ihjel.

Foruden det forsøgte lejemord er Joe Exotic blandt andet dømt for at have slået fem tigere ihjel og for at handle med tigerunger.

I november sidste år udkom anden sæson af 'Tiger King'. Her spiller Joe Exotic en mindre rolle, og sæsonen fik generelt ringe anmeldelser.