Fængslet stjerne med ekstrem corona-angst

Den 83-årige verdensstjerne Bill Cosby går til yderligheder for at undgå at få corona i fængslet

Den verdenskendte komiker og skuespiller, Bill Cosby, der i 2018 blev kendt skyldig i tre tilfælde af seksuelle overgreb og idømt op til 10 års fængsel, lever i daglig frygt for at få corona i SCI Phoenix-fængslet i USA.

Skuespilleren, der især blev kendt for sin hovedrolle i tv-serien 'The Cosby Show', der kørte fra 1984 til 1992, er så bange for corona, at han dagligt bliver testet for virussen.

Det fortæller han i et eksklusivt interview med Daily Mail

Bill Cosby ses her i 2018 i september måned, hvor han blev idømt op til 10 års fængsel for tre seksuelle overgreb. Foto: Ritzau Scanpix.

Den 83-årige Bill Cosby fortæller også, at han er så bange for at blive smittet, at han har nægtet at tage brusebad i fængslet. For nylig var der nemlig et stort udbrud af corona i den afdeling, hvor Bill Cosby sidder fængslet.

- Indtil videre har jeg nægtet at tage brusebad, så jeg har i stedet besluttet mig for at vaske mig ved hjælp af håndvasken i min celle. Det er den bedste måde for mig at forblive sikker og sund, fortæller Bill Cosby til Daily Mail.

SCI Phoenix-fængslet blev også for nylig ramt af en ildebrand, der ifølge Bill Cosby har gjort lokalerne mere fugtige og dermed mere farlige i forbindelse med corona-smitte.

Bill Cosby var i flere årtier et forbillede i USA. Men så kom afsløringerne pludselig væltende. Foto: Ritzau Scanpix.

Bill Cosby er i karantæne i sin celle 20 timer om dagen. Han fortæller også, at hans daglige tilladte to gange 15 minutters telefonopkald er blevet reduceret til et enkelt opkald på 10 minutter.

Tidligere i år forsøgte Bill Cosbys advokater at få løsladt deres klient på grund af corona-krisen i USA. Guvernør i staten Pensylvania, Tom Wolf, tillod midlertidig løsladelse af indsatte i fængslerne på grund af den alvorlige corona-situation. Men tilbuddet gjaldt ikke indsatte, der var dømt for sex-overgreb. Derfor måtte Cosby blive i fængslet.

Bill Cosbys talsmand, Andrew Wyatt har udtalt følgende:

- Mange af de andre indsatte i fængslet er bekymret for Bill Cosby på grund af hans fremskredne alder samt hans generelle sundhedstilstand og tiltagende blindhed.